"Allenerò il Bayern Monaco?", risposta a sorpresa di Zidane

La risposta di Zidane: le sue parole

Ma il campione francese non si sbilancia sul tema. Intervistato da Sky Sport De a margine del Gp di Formula1 di Miami, l'ex Juventus e Real Madrid ha glissato sull'argomento: "Allenerò il Bayern? No, andrò a vedere la partita, spero vinca il Real". Zidane ha risposto col sorriso facendo riferimento al ritorno delle semifinali di Champions League. L'andata è finita 2-2 in Germania. Nessun accenno al futuro della panchina del Bayern Monaco.