Kim sotto accusa in Germania, Tuchel duro: "Abbiamo già parlato due volte"

Thomas Tuchel non dimentica gli errori di Kim Min-Jae contro il Real Madrid costati il pari in Champions League. Pressing alto su Vinicius jr che gli sfugge alle spalle a campo aperto e rigore su Rodrygo: ecco i due episodi che Tuchel aveva già rimarcato dopo la semifinale d'andata e sul quale è tornato anche in conferenza stampa prima della prossima di campionato contro lo Stoccarda.