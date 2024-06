Mourinho conferma: l'annuncio sul suo futuro al Fenerbahce

José Mourinho conferma: "Ho deciso di andare al Fenerbahce". Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma la scelta è stata ormai fatta e per il comunicato è questione di ore. Il club turco lo ha contattato e lui ha risposto presente . Lo Special One è pronto a ripartire.

La rivelazione dello Special One sul suo futuro

L'ennesima conferma, dopo l'indizio dello stesso Fenerbahce, è arrivata dalle parole dell'ex allenatore della Roma che, a poche ore dalla finale di Champions League, ai microfoni di Sky Sports ha dichiarato: "Fenerbahce? Ho deciso di voler andare, ma non è ancora fatta, non posso ancora confermarlo". Poche ore e Mourinho diventerà anche ufficialmente il nuovo allenatore del club di Istanbul. Ripartirà dunque dalla Super Lig dopo la fine della sua avventura in Italia.

La conferma ai media italiani

Sul prato di Wembley, Mourinho è stato intervistato anche da Sky Sport. Poche battute e come tema, ovviamente, il suo futuro. Anche in questo caso lo Special One non si è sbilanciato più di tanto: "Sei pronto a ripartire?", gli hanno chiesto."Da dove?", ha risposto. "Dal Portogallo? Sì, sono pronto".