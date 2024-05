Mourinho, offerta dal Fenerbahce: firma vicinissima

Gli ultimi mesi dello Special One

Mourinho è fermo da gennaio dopo l'addio alla Roma. In questi mesi è stato accostato a diverse società, come ad esempio il West Ham per un ritorno in Premier League, ma lo Special One - che recentemente ha parlato dell'esonero - ha sempre declinato ogni possibilità e ha preferito aspettare l'offerta giusta. Ora spunta l'occasione Fenerbahce per un affare vicinissimo alla definizione. Mourinho è pronto a tornare in panchina con entrambi i candidati alla presidenza del club turco che sono d'accordo: Ali Koç, l'attuale presidente, e Aziz Yildirim, lo vogliono, anche se i rapporti più stretti Mou li ha con il primo. Il 9 giugno ci sarà l'elezione del nuovo presidente, la firma di Mou dovrebbe arrivare prima.