Mourinho e il Fenerbahce, la previsione dell'intelligenza artificiale spiazza tutti

Mourinho al Fenerbahce: la previsione dell'intelligenza artificiale

Il portale turco Sporx ha chiesto all'intelligenza artificiale delle previsioni sull'esperienza di Mourinho al Fenerbahce. Questo è stato il risultato: "È probabile che José Mourinho possa avere successo al Fenerbahce, ma dipende da diversi fattori. La sua esperienza e i risultati ottenuti gli danno un grande vantaggio. Se il Fenerbahce darà il sostegno necessario all'allenatore, il club potrà tornare ai vertici". L'intelligenza artificiale è stata poi interpellata su alcuni giocatori che potrebbero essere sulla lista di mercato del Fenerbahce. Su Dybala: "Ci sono rivali per lui dato che ha il contratto in scadenza", mentre su Lukaku: "Il suo trasferimento sembra piuttosto difficile". Anche se Mourinho ha specificato di non avere alcun interesse nei giocatori della Roma.