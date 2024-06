Il Fenerbahce annuncia Mourinho: il messaggio per i tifosi. Presentazione show

Mourinho è pronto a cominciare l'avventura al Fenerbahce . Ieri, l'ex allenatore della Roma era presente a Wembley per la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund , nel corso della quale ha confermato l'imminente firma con il club turco . Sui social, il Fenerbahce si è scatenato, nell'attesa di accogliere lo Special One.

Il Fenerbahce sui social: "Benvenuto Mourinho"

Il Fenerbahce ha già accolto Mourinho attraverso una serie di post pubblicati sui social ufficiali del club. Si legge "Benvenuto", così come "Tempo di Mou" con una clessidra. Ieri, il tecnico portoghese ha lanciato un messaggio ai tifosi turchi con un eloquente "vi aspetto allo stadio". E infatti questa sera ci sarà la presentazione al Sukru Saracoglu, come annunciato dal Fenerbahce stesso: "Le porte di casa saranno aperte già dalle 17 per permettere ai nostri tifosi di entrare ed assistere senza problemi alla cerimonia della firma".