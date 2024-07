Clamoroso, Roberto Firmino come Taribo West: diventa pastore evangelico!

La nuova carriera di Firmino

Arrivato a 32 anni Roberto Firmino sembra aver già deciso cosa farà da grande dopo il ritiro. Il calciatore brasiliano, oggi attaccante dell'Al-Ahli in Arabia Saudita, è infatti diventato ufficialmente pastore evangelico. Un percorso che ha completato in compagnia della moglie Larissa Pereira lo scorso 30 giugno, quando si è tenuta la cerimonia di consacrazione della coppia. Come raccontato dai due in un post Instagram condiviso, non avrebbero mai pensato di intraprendere un percorso simile ma oggi si dichiarno "imbarazzati nel vedere la misericordia che Dio gli ha concesso". Il prossimo passo per loro sarà quello di aprire la propria chiesa a Maceió, città natale del calciatore.