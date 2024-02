Da campione del mondo a re del kebab: la strana storia di Lukas Podolski

Nella sua carriera ha vestito le maglie di Bayern Monaco, Arsenal, Inter e Galatasaray. Ha vinto un Mondiale, collezionando 130 presenze e 49 gol con la maglia della nazionale tedesca e nel suo palmares figurano anche uno scudetto e diverse coppe nazionale. Lukas Podolski è uno dei calciatori più conosciuti ed è ancora in attività: gioca infatti nel campionato polacco con il Gornik Zabrze. Ma oggi, più che per le prodezze in campo, l'attaccante viene ricordato per gli incredibili profitti che è riuscito a realizzare con la sua nuova attività extracalcistica.