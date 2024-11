Gianluca Simeone nella bufera: partita sospesa per insulti razzisti, lui nega

Simeone jr, insulti razzisti durante la partita

La vicenda è accaduta al 95' della sfida tra Guadalajara e Rayo Mahadahonda, la squadra di Simeone jr, quando sul risultato di 3-0 l'argentino si sarebbe scagliato contro l'avversario Julio Martinez. Questo il referto dell'arbitro della partita: "Al 95′ ho dovuto interrompere il gioco e attivare il protocollo insulti razzisti, perché il giocatore n. 18 del CD Guadalajara D. Julio Rafael Martínez Escorcia mi ha informato che il giocatore n. 9 del CF Rayo Majadahonda D. Gianluca Simeone Baldini si è rivolto a lui nei seguenti termini: "fot**ta scimmia, nero di m***a" , non potendo farsi sentire da nessun membro del gruppo arbitrale, avvertendo il delegato in campo per questo motivo la partita è stata interrotta per circa 2 minuti".

Simeone jr: "Accuse assolutamente false"

Dopo la pubblicazione del referto, il figlio d'arte ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram smentendo quando scritto dal direttore di gara: "Dopo aver letto il resoconto arbitrale della partita giocata questo pomeriggio a Guadalajara con il mio club, il Rayo Majadahonda, voglio chiarire che le accuse che un rivale mi ha rivolto sono assolutamente false e che in nessun momento ho pronunciato parole razziste o insulti a chiunque".