Simeone commosso per Valencia: "Non ha senso giocare"

Il disastro della DANA , che si è abbattuto su gran parte della Spagna , prevalentemente nella zona di Valencia , ha scosso anche il mondo del calcio. Sono state rinviate cinque partite tra Liga e Segunda Division in programma tra sabato e domenica , mentre negli altri campi è stato disposto un minuto di silenzio a ricordo delle vittime colpite dall'alluvione. Una decisione che non è piaciuta al Cholo Simeone : "Non ha alcun senso giocare questo fine settimana".

Simeone si commuove: "Emozionante vedere l'aiuto della gente"

"Ciò che sta accadendo è durissimo, emozionante vedere la gente uscita per strada ad aiutare. Ciò dice molto del Paese. Vogliamo anche noi aiutare fin dove possiamo". Così Simeone si è espresso su quanto sta accadendo in Spagna in seguito all'alluvione, in occasione della conferenza stampa della vigilia di Atletico Madrid-Las Palmas. Per questa giornata di campionato sono state rinviate le partite del Real Madrid contro il Valencia e del Villarreal con il Rayo Vallecano.