Alluvione Spagna: cinque partite rinviate, tra queste Valencia-Real Madrid

L'alluvione che ha colpito la Spagna nelle ultime ore a causa della DANA , causando decine di vittime, ha portato al rinvio di cinque partite : Valencia-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano per quanto riguarda la Liga , Castellon-Ferrol , Eldense-Huesca e Levante-Malaga in Segunda Division. Questa la decisione della RFEF, la Federazione spagnola, oltre a decretare un minuto di silenzio per le vittime su tutti gli altri campi .

Annullata la partita del "Mestalla", il Real tornerà in campo contro il Milan

Tra le zona più colpite dalle piogge in Spagna c'è sicuramente quella di Valencia. Infatti, non si disputeranno le due sfide in programma nella Comunità Valenciana, quella in programma tra Villarreal e Rayo Vallecano, e quella a Mestalla tra il Valencia padrone di casa e il Real Madrid. I blancos di Ancelotti torneranno così in campo martedì 5 novembre, al Bernabeu, contro il Milan in Champions League.