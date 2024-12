Bufera in Turchia, il presidente del Galatasaray attacca: "Spezzerò le mani a...". 

Ancora bufera nel calcio turco. Il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, è intervenuto a difesa del suo club dopo le tante - tantissime - polemiche arbitrali con parole di fuoco: "Distruggerò gli occhi di coloro che hanno attaccato il mio club e spezzerò le mani di chi lo tocca. Fatelo sapere a tutti". E, ancora: "Sono nato negli Anni 50, a Sebinkarahisar, un quartiere povero. Poi ho studiato a Istanbul, ho perso mio padre in tenera età. Sono diventato capofamiglia all'età di 13 anni e ho iniziato a lavorare a 22. Ho visto tutte le difficoltà della vita e ho trascorso tanto tempo sul retro di un autobus, sulle strade dell'Anatolia. Sono qualcuno che sa cos'è il lavoro e cosa significa costruirsi una vita. Non desideravo i diritti o i soldi di nessuno. Non permetterò, quindi, a nessuno di usurpare i miei diritti. Caverò gli occhi a coloro che bramano i diritti, il successo e i punti del Galatasaray! Spezzerò le mani a chi ci tocca! Tutti dovrebbero rispettare lo sforzo fatto!".