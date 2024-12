Coppa di Germania, Lipsia ai quarti: Eintracht ko. Vavro lancia il Wolfsburg

Avanzano anche Colonia, Wolfsburg e Augsburg

Con il rigore trasformato da Ljubicic al minuto 121, il Colonia piega l'Herta Berlino 2-1 e stacca il pass per i quarti di finale della DFB Pokal. La squadra di Fiel aveva trovato il vantaggio al 12' con Maza dal dischetto per poi restare in dieci al 25' per il rosso a Zeefuik. In superiorità numerica il Colonia ha acciuffato il pari poco dopo con un'autorete di Niedelechner ma l'Hertha quasi la portava ai rigori prima della beffa al tramonto dei supplementari. Bene anche il Wolfsburg che, solo nel secondo tempo, riesce a piegare la resistenza dell'Hoffenheim con le reti dell'ex Lazio Vavro, Wind e Gerhardt (3-0). Sorride anche l'Augsburg: dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, la formazione di Thorup elimina il Karlsruhe ai calci di rigore.