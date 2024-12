Bayern Monaco fuori dalla Coppa di Germania, passano Leverkusen e Stoccarda

Il Bayern Monaco esce dalla Coppa di Germania già agli ottavi: decisiva la sconfitta per 1-0 contro il Bayer Leverkusen . Per il secondo anno consecutivo i bavaresi non raggiungono i quarti della competizione dopo la clamorosa eliminazione dello scorso anno contro il Saarbrucken (squadra di terza divisione).

Coppa di Germania: Bayern out, passa il Leverkusen

Stavolta per eliminare la squadra di Kompany è bastato un gol di Tella, che al 69' ha portato avanti di detentori della Coppa di Germania. Partita condizionata dal primo cartellino rosso ricevuto in carriera da Manuel Neuer, arrivato per aver negato una chiara occasione di gol. Avanza al prossimo turno anche lo Stoccarda che batte per 3-0 il Regensburg: in gol Millot, Chase e Woltemade. Qualificazione thriller per il Werder Brema che batte il Darmstadt 1-0 con il gol di Jung al 94'. Oltre all'eliminazione del Bayern Monaco, la sorpesa della serata arriva dalla vittoria dell'Arminia Bielefeld, squadra della Serie C tedesca, contro il Friburgo: 3-1 il risultato finale.