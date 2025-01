Il Belgio esonera il ct Tedesco: era in carica da febbraio 2023

Domenico Tedesco non è più il commissario tecnico del Belgio. Attraverso un comunicato ufficiale, la federazione belga ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore italiano. Tedesco era in carica da febbraio 2023. In ventiquattro partite ha collezionato dodici vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte, uscendo agli ottavi di finale agli Europei del 2024. Un rapporto segnato dal litigio con Courtois: il portiere del Real Madrid aveva infatti dichiarato di non accettare la convocazione finché lui sarebbe rimasto commissario tecnico.