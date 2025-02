Icardi, nuovo attacco a Mourinho: lo provoca con una foto sui social

ROMA - Storie di trofei vinti, frecciate, no comment e… capre. Il lungo battibecco tra Mauro Icardi e José Mourinho sembra non finire più. Dal “Crying One” detto dalla punta del Galatasaray al tecnico ex Roma, al “GOAT” citato proprio da José e rivolto all’argentino. “Goat” è l’acronimo di Greatest Of All Times, il più grande di tutti i tempi, ma anche la traduzione letterale della parola “capra”. La miccia si è accesa così.