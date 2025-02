Mourinho risponde a Icardi con ironia: "È il migliore in assoluto, un grandissimo GOAT..."

L'incredibile epilogo del match tra Galatasaray e Astana continua ad avere la sua coda polemica, che coinvolge anche due ex protagonisti del nostro campionato, schierati sulle 'opposte barricate' di Galatasaray e Fenerbache. All'ennesimo attacco di Josè Mourinho contro la squadra più blasonata del campionato turco, ha risposto un altro ex interista, il bomber Mauro Icardi, che ha preso in giro lo Special One, ribatezzandolo via social "The Crying One", per sottolineare il 'pianto' continuo del tecnico portoghese. Alla vigilia del match di Europa League con l'Anderlecht, però, Mourinho ha trovato il modo di replicare ulteriormente, con la consueta ironia.