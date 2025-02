Drogba difende Mourinho: "È come un padre per me, non è razzista"

Il post partita dell'infuocato derby di Istanbul ha fatto nascere una bufera in Turchia, tutto a causa di una frase di José Mourinho, tecnico del Fenerbahçe, strumentalizzata dal Galatasaray per accusarlo di razzismo, con tanto di denuncia a Fifa e Uefa. In questo clima di tensione massima (in campo e soprattutto fuori) tra le due società è intervenuto Didier Drogba, ex attaccante tra le altre di Galatasaray e Chelsea, dove è stato allenato proprio da Mourinho. L'ivoriano ha voluto difendere lo Special One dalle accuse di razzismo lanciate dalla sua ex squadra.