Mourinho show dopo il derby di Istanbul: va nella stanza dell'arbitro e fa una conferenza di fuoco

Il Fenerbahce di José Mourinho è uscito soltanto con un punto dal derby di Istanbul contro il Galatasaray. Un pareggio che però serve a poco alla squadra dello Special One, rimasto a sei lunghezze dai rivali primi in classifica: "Loro volevano giocare per il pari - ha sottolineato il tecnico portoghese nel post-partita - noi ovviamente non siamo contenti". L'ex Roma ha poi continuato: "Penso che sia stato un grande match con un grande arbitro, che ha avuto la mentalità e l’onestà di sopravvivere nella giungla: è una cosa difficile".