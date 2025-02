Tebas: "Abbiamo denunciato Manchester City e Psg. Vogliamo sanzioni"

Javier Tebas torna sotto i riflettori. Il presidente del campionato spagnolo, dopo aver attaccato il Csd per la decisione sul caso Dani Olmo e il Real Madrid, ha annunciato al Business of Football Summit di aver denunciato alla Commissione Europea il Manchester City e il Paris Saint-Germain. Queste le sue parole: "Abbiamo denunciato il Manchester City alla Commissione Europea. Quello che stanno facendo è pensare a come aggirare le norme e i regolamenti. Abbiamo presentato il nostro primo reclamo a luglio 2023 e ora ci sono norme in vigore che consentono all'Unione Europea di indagare su società come City Football Group. Vogliamo che il Manchester City venga sanzionato. Non solo loro, abbiamo denunciato anche il Paris Saint-Germain alla Commissione Europea. Per quanto riguarda il Newcastle, non abbiamo ancora fatto nulla perché non abbiamo dati sufficienti".