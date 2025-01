Caso Dani Olmo-Barcellona, Tebas attacca il Csd e il Real Madrid

Ieri il Barcellona ha finalmente tirato un sospiro di sollievo grazie alla decisione del Consiglio superiore dello sport , che ha concesso ai catalani di schierare Dani Olmo e Pau Victor "fino alla fine del presente ricorso", quindi per diversi mesi. Una sospensione della pena che non è stata affatto gradita nè dagli altri club spagnoli nè da Javier Tebas , presidente della Liga che aveva bocciato la richiesta del Barça così come aveva fatto la Federcalcio iberica , prima che il Csd ribaltasse la situazione. A quel punto Tebas ha deciso di passare all'attacco.

Tebas, la stoccata al Real Madrid

Il presidente della Liga ha criticato aspramente la decisione del Csd, accusandolo di "aver dimenticato le precedenti sentenze dei tribunali, mi ha sorpreso anche l'insolita velocità del processo. È evidente che, con questa misura cautelare, il Csd contraddice quanto affermato nelle motivazioni della Legge dello Sport, dove si elogia il controllo economico della Liga. Questo controllo, ammirato in tutto il mondo, è stato fondamentale per salvare numerosi club storici dalla rovina. Ma il Csd mette in dubbio questo, dimostrando ancora una volta di non conoscere gli effetti delle sue decisioni". Tebas rifila un'ultima stoccata a una squadra che in questa sentenza sembra centrare poco, cioè il Real Madrid: "Il presidente del Csd sembra ascoltare un'unica voce, che curiosamente mantiene in questo caso un silenzio complice. Dov'è adesso il Real Madrid TV?".