Liverpool-Newcastle, la finale di League Cup sarà trasmessa da Cronache di spogliatoio

Domenica 16 marzo alle ore 17:30 italiane, lo stadio di Wembley sarà teatro della finale della Carabao Cup, Coppa di Lega Inglese , tra Liverpool e Newcastle United . Le due squadre si contenderanno il primo trofeo stagionale del calcio inglese: per i Reds di Arne Slot si tratta una grande opportunità per dimenticare subito l'eliminazione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain .

Liverpool e Newcastle si giocano la finale della Coppa di Lega inglese

Dall’altra parte, il Newcastle di Eddie Howe cerca un titolo che manca dal lontano 1955, quando vinse la FA Cup. I Magpies, tornati stabilmente ai vertici del calcio inglese dopo l'acquisizione saudita, puntano a scrivere una nuova pagina della loro storia e conquistare il primo trofeo dell’era moderna.

La finale di League Cup sarà trasmessa da Cronache di spogliatoio

Per i tifosi italiani, la sfida sarà trasmessa in esclusiva sul canale YouTube di Cronache di spogliatoio, che si è assicurato i diritti per trasmettere l’evento gratuitamente. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di calcio, che potranno seguire il match in diretta senza costi aggiuntivi.