"Menez cacciato da Anfield al 70' di Liverpool-Psg": la rivelazione di un ex stella del calcio

Jeremy Menez è stato invitato a lasciare lo stadio di Anfield durante la partita tra il Liverpool e il Paris Saint-Germain . L'incidente è avvenuto mentre il 37enne si trovava sugli spalti a tifare per il PSG , la sua ex squadra, nel cruciale incontro di ritorno degli ottavi di finale di Champions League .

Nasri svela: "Hanno chiesto a Menez se fosse francese, poi..."

Durante il secondo tempo, precisamente al minuto 70, è stato avvicinato dalle forze dell'ordine. A rivelarlo l'ex centrocampista Samir Nasri su Canal Plus: "Jeremy Menez era alla partita, gli hanno chiesto se era francese. Dopo la sua risposta, gli hanno detto di lasciare lo stadio... Un pensiero per quelli che sono stati cacciati". Il match è poi proseguito fino ai calci di rigore, in cui Donnarumma è risultato decisivo per la qualificazione ai quarti di finale del Paris Saint-Germain parando due penalty.