Ligue 1, il Psg campione vince ancora. Colpo Champions del Marsiglia, pari Monaco

PARIGI (FRANCIA) - Ennesima vittoria per il Psg , fresco campione di Francia , che piega per 2-1 il Le Havre nella 30esima giornata della Ligue 1 . La squadra di Luis Enrique, fresca semifinalista di Champions League , passa con Doué (8') e Ramos (50'), inutile per gli ospiti il guizzo di Soumaré (60'). I parigini centrano la 24esima vittoria in campionato (più cinque pareggi) e salgono così a 77 punti. Il Le Havre resta invece fermo a quota 27.

Colpo Champions del Marsiglia: De Zerbi sorpassa il Monaco al secondo posto

Alle spalle di Kvaratskhelia e compagni c'è ora il Marsiglia di Roberto De Zerbi. L'OM surclassa 5-1 il Montpellier (ultimo a 15 punti) e approfitta del pareggio a reti bianche al 'Louis II' tra il Monaco e lo Strasburgo per riprendersi il secondo posto. Al 'Velodrome' è Greenwood a dare spettacolo: doppietta per l'ex Manchester United (all'8' su rigore e al 67'), inframmezzata dall'autogol di Ndollo Bille (60'). Al 74' il Marsiglia cala anche il poker con Rowe, gli ospiti rendono meno pesante il passivo con l'acuto di Mincarelli (83') ma al 90' l'ex Juve Rabiot fissa il punteggio sul 5-1 su assist dell'ex Milan Bennacer. I focesi salgono così a 55 punti, a +1 sui monegaschi, ora terzi a 54. Lo Strasburgo aggancia momentaneamente il Lione al quarto posto a quota 51. La squadra di Fonseca, reduce dalla cocente eliminazione ai quarti di finale di Europa League a Old Trafford con i 'Red Devils', sfida domani (domenica 20 aprile) il St.Etienne.

