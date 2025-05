Osimhen campione di Turchia con il Galatasaray: il suo balletto è virale

Victor Osimhen idolo in Turchia. L'attaccante di proprietà del Napoli è stato tra gli assoluti protagonisti della vittoria del Galatasaray del 25esimo campionato della storia del club. 36 gol e 8 assist con la maglia del club turco, una stagione straordinaria per il nigeriano che, con il finire dell'annata, si appresta a fare ritorno alla casa base, ma decisamente non per restare. Intanto lui si gode la festa e diventa virale sui social.