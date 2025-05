Dzeko saluta il Fenerbahce di Mourinho: il messaggio è da brividi

Edin Dzeko lascia il Fenerbahce: "Questo club mi è entrato dentro"

Dzeko ha salutato il Fenerbahce con un video emozionale sul suo profilo Instagram che riassume tutta la sua esperienza, dall'arrivo fino alle ultime partite. Questo il messaggio scritto: "È arrivato il momento di dire addio. Non è mai facile separarsi, specialmente quando un club ti entra dentro come il Fenerbahçe ha fatto con me. Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati come una famiglia per me in questi due anni: i miei compagni di squadra, l'allenatore, lo staff, la società, e tutte le persone che ogni giorno lavorano instancabilmente dietro le quinte. Un ringraziamento speciale a tutti voi che ci avete sempre sostenuto con tanta passione: siete il vero cuore del Fenerbahçe, e vi porterò sempre nel mio cuore. Ogni giorno, in allenamento e in campo, ho dato tutto me stesso. Non è bastato vincere i trofei che sognavamo, ma non potrei essere più orgoglioso di aver indossato una maglia così storica e onorata come quella del Fenerbahçe. Lunga vita al Fenerbahce!".