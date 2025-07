Vincenzo Alberto Annese dall’India a ct dell’Afghanistan: “Cosa bisogna fare per una chiamata in Serie A?”. Chi è l’allenatore italiano

Non stupisce che i suoi modelli siano Antonio Conte , «che è riuscito a vincere con il Napoli spendendo pochissimo rispetto alle altre squadre» e Zdenek Zeman : « Mi divertivo sempre a vederlo allenare quando stava alla Roma ». Anche Carlo Ancelotti è tra gli allenatori che lo hanno ispirato di più: «Che bello sarebbe affrontare il suo Brasile. I migliori tecnici sono italiani. Come Gattuso, a cui faccio un grande in bocca al lupo per la qualificazione al Mondiale con l’Italia. Mi farebbe tanto piacere incontrarlo di persona». Se il ct azzurro non ha impegni per domani, alle 14 italiane l’Afghanistan affronterà in Cafa Nations Cup l’ Iran di Taremi . L’appuntamento è in Arabia Saudita , per il momento Vincenzo in Afghanistan ancora non ci ha messo piede. «Ma non è un Paese pericoloso. Certo, non è semplice convincere i giocatori a venire a giocare per la Nazionale, devi girare il mondo per vederli tutti». Chi di sicuro ci sarà è Sharif Mukhammad , star della squadra ed ex compagno di squadra, nella stagione 2010-11, di Roberto Carlos in Russia, all’ Anzhi Makhachkala (club fallito tre anni fa). «Ha trentacinque anni ma è un vero campione», dice Annese con orgoglio.

Annese e l'Italia

Ma il sogno, oggi, è tornare a casa. «Ho dato tutto me stesso al calcio, ho fatto tanti sacrifici, si può dire che per il calcio ho dato via la mia vita. Spero di tornare in Europa, questo è il primo step, poi il secondo è quello di inquadrare una buona squadra con un presidente serio e un buon progetto. E allenare in Serie A». Oggi le prospettive in Italia sono incoraggianti, per chi cerca una scommessa da vincere, basti pensare a Cuesta, trent’anni che compirà domani e al primo anno sulla panchina del Parma: «Spero che faccia bene e gli auguro il meglio ma mi chiedo un tecnico cosa debba fare per essere chiamato. In Italia spesso non c’è merito sulla selezione di un allenatore. Sarà che non ho mai avuto un agente...». All’estero, per la sua esperienza, è diverso. «Sono felice per la vittoria del Chelsea di Maresca (Conference e Mondiale per Club, ndr), quando vince un italiano all’estero vinciamo tutti noi. Spero che queste esperienze possano aprire le porte ad allenatori come me che si sono affermati all’estero e che vogliono tornare in Italia in Europa». Perché girare il mondo è bello, ma, come dice Dorothy nel finale del Mago di Oz: «Nessun posto è bello come casa mia».