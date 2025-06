L’Inter ha deciso: Pio Esposito resterà con Chivu. Rebus Taremi 

Pio Esposito farà parte della batteria di attaccanti a disposizione di Chivu per la prossima stagione. E non è una conseguenza del gol e dell’eccellente prestazione dell’altra notte con il River Plate . Semplicemente, l’Inter aveva già preso una decisione in questo senso. Insomma, l'exploit contro gli argentini è stato soltanto una conferma del suo valore e del fatto che sia assolutamente pronto per il salto dal Picco di La Spezia a San Siro. Difficile immaginare che possano esserci cambi di rotta per il suo futuro. L’unica incertezza, semmai, riguarda la sua posizione nelle gerarchie del reparto offensivo nerazzurro: terzo, quarto o quinto uomo, dietro la coppia Lautaro e Thuram?

Inter, in arrivo anche Bonny

Ad oggi, non è possibile dare una risposta a questo interrogativo. Evidentemente, dipenderà da ciò che accadrà nelle prossime settimane. Anche perché le possibilità del più giovane dei fratelli Esposito sembrano davvero illimitate. In ogni caso, non cambieranno i piani nerazzurri di portare alla Pinetina pure Bonny. Le distanze con il Parma si stanno assottigliando sempre di più e la fumata bianca dovrebbe essere solo una questione di giorni. Già, ma Pio e Bonny possono davvero essere considerati in concorrenza? Per la verità hanno identikit e caratteristiche differenti, visto che il primo è un centravanti puro, mentre il secondo è più portato a svariare e a dare profondità. E allora la scelta dell’Inter potrebbe essere proprio questa: non stabilire una prima alternativa là davanti, ma metterne a disposizione di Chivu almeno due, con la possibilità di scegliere in base a necessità e caratteristiche. Resta da capire, quindi, cosa potrà accadere con Taremi e, di conseguenza, se ci sia ancora la necessità di inseguire Hojlund.

Fronte Taremi

La virata giovane dell’Inter è ormai nei fatti. Tuttavia, l’esperienza nel calcare certi palcoscenici è sempre un fattore da non sottovalutare. Di qui il dubbio che un tandem Bonny-Esposito alle spalle del duo Toro-Tikus possa rivelarsi troppo “leggero” almeno per certe sfide, di Champions in particolare. Insomma, lo spazio per un quinto elemento c’è e, probabilmente, è da considerare più o meno obbligato. Con il vantaggio, però, che a differenza dello scorso anno non ci saranno esclusioni in Europa. Pio, infatti, con i suoi vent’anni può essere inserito nella lista B, senza togliere il posto a nessuno. Insomma, nulla cambia anche sul fronte Taremi. Si proverà a trovargli una sistemazione (Nottingham Forest, Fulham e Besiktas hanno chiesto informazioni), per poi andare a caccia di un altro attaccante più “pronto”, come sarebbe Hojlund (ma si sta lavorando pure su altre soluzioni), altrimenti l'iraniano rimarrà in organico, con la speranza che, dopo un complicato primo anno di ambientamento, possa tornare ad essere l’attaccante di spessore internazionale visto con la maglia del Porto.