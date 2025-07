Carles Perez lascia l’ospedale: le sue condizioni dopo il morso di un cane ai genitali

Sospiro di sollievo per Carles Perez dopo il ricovero in ospedale per essere stato morso nella zona genitale da un cane. L'ex Roma, ora di proprietà del Celta Vigo e in prestito all'Aris Salonicco, stava portando a spasso il suo cane quando un altro si è avventato su di lui. Il morso ha provocato dei tagli profondi nell’area genitale, necessitando un ricovero urgente.