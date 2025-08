Carles Perez tranquillizza tutti sui social: come sta dopo il morso del cane ai genitali

Il peggio è passato per Carles Perez . L'ex giocatore della Roma , oggi di proprietà del Celta Vigo e in prestito all' Aris Salonicco , è stato morso da un altro cane ai genitali durante una passeggiata con il suo animale domestico. Morso che ha provocato dei tagli profondi che hanno richiesto il ricovero in ospedale e degli accertamenti urgenti. Fortunatamente per il giocatore non è stato necessario alcun tipo di intervento, ma "solamente" i punti di sutura. Perez è già stato dimesso dall'ospedale ma non recupererà nell'immediato.

Carles Perez, il messaggio social dopo il morso ai genitali

Su Instagram ci ha tenuto a spiegare tutta la situazione: "Mi dispiace molto di non poter essere con la squadra in campo per la partita di stasera. Il mio sostegno sarà sugli spalti, con la città, tutti i nostri tifosi e il presidente. Oggi è una partita molto importante per noi e volevo davvero essere in campo". Il giocatore è stato costretto a saltare la gara di ritorno dei preliminari di Conference League contro l'Araz, squadra uscita vincitrice dal doppio conronto. "Purtroppo non potrò essere lì a causa dell'incidente avvenuto il 29 luglio. Ho avuto la sfortuna di essere morso all'interno della gamba mentre cercavo di separare il mio cane da un altro cane durante un incidente minore e inaspettato. La ferita ha richiesto punti di sutura, il che, sebbene non grave, mi impedisce di essere in condizioni ottimali per competere stasera. Sto bene, mi sto riprendendo a casa e stasera sarò il primo a tifare dallo stadio. Tra un paio di giorni tornerò, più desideroso che mai di aiutare la squadra. Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto. A presto".