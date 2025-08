Diarra contro la Fifa: il risarcimento è miliardario

Circa centomila calciatori potenzialmente coinvolti per una richiesta di risarcimento che viene descritta come multimiliardaria. La fondazione Justice for Players, creata in Olanda per tutelare gli interessi dei calciatori professionisti in tutta Europa, ha annunciato di voler intentare un'azione collettiva contro la Fifa e le federazioni calcistiche di Francia, Germania, Olanda, Belgio e Danimarca. Il risarcimento mira a soddisfare calciatori e calciatrici che hanno giocato negli stati membri dell'Unione Europea e nel Regno Unito dal 2002 in poi per i casi in cui «i mancati guadagni siano stati compromessi a causa delle norme restrittive della Fifa in materia di risoluzione dei contratti e trasferimenti». Quest’azione legale è figlia della storica sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ottobre 2024, che aveva stabilito l’illegittimità dei regolamenti nella vicenda riguardante Lassana Diarra.