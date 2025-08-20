Icardi litiga con un tifoso del Galatasaray: il video è virale sui social

ISTANBUL (TURCHIA) - Mauro Icardi fa ancora notizia fuori dal campo, stavolta non per la sua infinita querelle con l'ex moglie Wanda Nara ma per il battibecco avuto con un tifoso del Galatasaray, club con cui il centravanti argentino ex Inter ha un contratto fino al 2026.
Icardi litiga con un tifoso del Galatasaray: il video è virale
Il fatto è avvenuto in un centro commerciale di Istanbul ed è stato immortalato in un video, diffuso dal portale turco 'Fanatik' e divenuto subito virale sui social. Nel filmato si vede Icardi, in compagnia della fidanzata China Suarez, circondato da tifosi entusiasti di poterlo vedere da vicino per chiedergli autografi e foto. L'argentino a un certo punto si è però spazientito e ha spinto via uno dei tifosi che si erano avvicinati, per poi allontanarsi protetto da alcune guardie del corpo.