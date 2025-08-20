Icardi litiga con un tifoso del Galatasaray: il video è virale sui social

Icardi litiga con un tifoso del Galatasaray: il video è virale

Il fatto è avvenuto in un centro commerciale di Istanbul ed è stato immortalato in un video, diffuso dal portale turco 'Fanatik' e divenuto subito virale sui social. Nel filmato si vede Icardi, in compagnia della fidanzata China Suarez, circondato da tifosi entusiasti di poterlo vedere da vicino per chiedergli autografi e foto. L'argentino a un certo punto si è però spazientito e ha spinto via uno dei tifosi che si erano avvicinati, per poi allontanarsi protetto da alcune guardie del corpo.