Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Icardi litiga con un tifoso del Galatasaray: il video è virale sui social

Momenti di tensione in un centro commerciale di Istanbul per l'attaccante argentino ex Inter, accompagnato dalla fidanzata China Suarez: cos'è successo
2 min

ISTANBUL (TURCHIA) - Mauro Icardi fa ancora notizia fuori dal campo, stavolta non per la sua infinita querelle con l'ex moglie Wanda Nara ma per il battibecco avuto con un tifoso del Galatasaray, club con cui il centravanti argentino ex Inter ha un contratto fino al 2026.

 

 

Icardi litiga con un tifoso del Galatasaray: il video è virale

Il fatto è avvenuto in un centro commerciale di Istanbul ed è stato immortalato in un video, diffuso dal portale turco 'Fanatik' e divenuto subito virale sui social. Nel filmato si vede Icardi, in compagnia della fidanzata China Suarez, circondato da tifosi entusiasti di poterlo vedere da vicino per chiedergli autografi e foto. L'argentino a un certo punto si è però spazientito e ha spinto via uno dei tifosi che si erano avvicinati, per poi allontanarsi protetto da alcune guardie del corpo.

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Icardi, frecciata a Wanda NaraWanda Nara e il video intimo di Icardi