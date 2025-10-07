Cannavaro all'Uzbekistan, lo stipendio è irreale: ecco quanto guadagnerà al giorno!

Fabio Cannavaro ha accettato la corte dell’Uzbekistan , nazionale che giocherà per la prima un Mondiale nella sua storia (la stella è Shomurodov, fino all'anno scorso alla Roma). L’ex difensore, un passato sulla panchina della Cina, ha firmato un accordo faraonico , diventando il quarto commissario tecnico più pagato al mondo: incasserà, infatti, 4 milioni di euro all’anno.

Cannavaro, lo stipendio nel dettaglio

Calcolatrice alla mano, Cannavaro guadagnerà 333.333 euro al mese, 76.923,08 euro a settimana, 10.958,90 euro al girono, 456,62 euro all’ora e 7,61 euro al minuto. Una valanga di soldi. Anche in confronto all'amico e collega Gattuso, che ha preso le redini dell’Italia dopo la fine dell’era Spalletti. L’ex centrocampista, del resto, ha un contratto di un anno, con un ingaggio da 500.000 euro netti, un milione lordo.