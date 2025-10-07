Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Cannavaro all'Uzbekistan, lo stipendio è irreale: ecco quanto guadagnerà al giorno!

L'ex difensore è diventato uno dei ct più pagati al mondo dopo la firma con la nazionale di Shomurodov: tutti i dettagli
2 min

Fabio Cannavaro ha accettato la corte dell’Uzbekistan, nazionale che giocherà per la prima un Mondiale nella sua storia (la stella è Shomurodov, fino all'anno scorso alla Roma). L’ex difensore, un passato sulla panchina della Cina, ha firmato un accordo faraonico, diventando il quarto commissario tecnico più pagato al mondo: incasserà, infatti, 4 milioni di euro all’anno.

Cannavaro, lo stipendio nel dettaglio 

Calcolatrice alla mano, Cannavaro guadagnerà 333.333 euro al mese, 76.923,08 euro a settimana, 10.958,90 euro al girono, 456,62 euro all’ora e 7,61 euro al minuto. Una valanga di soldi. Anche in confronto all'amico e collega Gattuso, che ha preso le redini dell’Italia dopo la fine dell’era Spalletti. L’ex centrocampista, del resto, ha un contratto di un anno, con un ingaggio da 500.000 euro netti, un milione lordo.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Cannavaro al MondialeSul futuro di Conte