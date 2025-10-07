Jordi Alba si ritira: "Il calcio mi ha dato tutto"

Un altro ex campione del Barcellona e attuale giocatore dell’ Inter Miami ha deciso di appendere le scarpe al chiodo . Dopo Sergio Busquets , a comunicare il ritiro è stato Jordi Alba , che ha scelto i propri profili social per salutare il calcio con un video commovente.

Jordi Alba si ritira: il messaggio sui social

"Ho preso questa decisione con convinzione e felicità, perché sento che ho percorso questo cammino con tutta la passione possibile. E ora, è il momento di intraprendere una nuova via", ha dichiarato Alba, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a chiudere la carriera.

"Il calcio mi ha dato tutto"

Il terzino spagnolo, che in carriere ha vinto praticamente tutto, ha voluto ringraziare tutte le squadre e le persone che hanno fatto parte del suo percorso: "Il calcio mi ha dato tutto. Grazie alle squadre, agli allenatori, ai compagni, agli staff e ai miei rivali. Grazie all’Atletico Centro Hospitalense, al Cornellà, al Nastic de Torregona, al Valencia, al Barcellona, alla nazionale spagnola e all’Inter Miami. Mi avete insegnato che la maglia non solo si sente, ma si vive. Grazie a mio papà, alla mia famiglia, grazie a tutti".