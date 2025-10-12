Il figlio di Miguel Angel Russo scoppia a piangere durante il minuto di silenzio: la dedica in campo è straziante

ROMA - Ci sono momenti in cui il calcio smette di essere solo sport e diventa emozione pura. È ciò che è accaduto nella prima partita del Tigre dopo la morte di Miguel Ángel Russo , leggendario allenatore argentino e tecnico del Boca Juniors. Sul campo, suo figlio Nacho ha vissuto uno dei momenti più intensi e difficili della sua carriera.

L’emozione di Nacho per il papà scomparso

Mercoledì il calcio argentino ha perso una delle sue figure più amate: Russo è scomparso a 69 anni, a causa di una brutta malattia. Giovedì si sono svolti i funerali, e il giorno seguente, con ancora il dolore fresco nel cuore, Nacho Russo ha scelto di scendere in campo. Prima del fischio d’inizio, si è formato un cerchio al centro del campo per il minuto di silenzio in onore del suo papà. In quell’istante, Nacho non è riuscito a trattenere le lacrime. Con lo sguardo rivolto al cielo, ha pianto, circondato dai compagni che lo hanno abbracciato in un gesto di sincera solidarietà.

Nacho e un gol con dedica speciale

Poi, al 22esimo minuto, il calcio ha scritto una delle sue storie più poetiche: Nacho ha portato in vantaggio il Tigre. Subito dopo il gol, si è coperto il volto con la maglietta, inginocchiandosi di nuovo e lasciando che le lacrime scorressero liberamente. Era impossibile non pensare che quel gol fosse un regalo per suo padre. Tornato verso il centrocampo, ha sollevato la maglia rivelando un tatuaggio sul petto: “Tutto si guarisce con l’amore". Una frase semplice ma potente, che in quel momento ha commosso l’intero stadio. Il Newell’s ha poi pareggiato 1-1, ma il risultato è passato in secondo piano.