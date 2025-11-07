Annese il giramondo, dall'Afghanistan al Burkina Faso di Traoré: "Qui sono direttore tecnico ma in realtà alleno io"

Vincenzo Alberto Annese e la Coppa D'Africa con il Burkina Faso: "Un sogno"

Annese continua a migliorare il proprio, già ricchissimo, curriculum. "Con l’Afghanistan ho chiuso il 26 ottobre per poi firmare con il Burkina Faso il giorno dopo". Qui lo aspettano, tra gli altri, il capitano del Sunderland Bertrand Traoré e Dango Ouattara, attaccante del Brentford, ma anche Edmond Tapsoba, difensore centrale del Bayer Leverkusen. Annese non nasconde l'emozione: "Ho preso in mano questa opportunità per avere credibilità, visibilità e migliorare ancora il mio curriculum e partecipare alla Coppa d’Africa che era uno dei miei sogni". Già, la Coppa d'Africa: a fine dicembre inzierà la fase a gironi, con la prima sfida in programma alla Vigilia di Natale contro la Guinea Equatoriale. "Mi sento benissimo, in Ghana ho vinto una coppa e volevo cercare di aumentare la mia esperienza in Africa. Rispolvererò il mio francese e cercherò sempre di migliorarmi. È la mia prima nazionale qui in Africa". Prima di allora lo aspetta un banco di prova: "Il 14 novembre faremo un’amichevole con il Niger, il 18 con il Benin". Non ha ancora avuto modo di conoscere i giocatori ma sta già familiarizzando con l'ambiente: "Sono stato in Burkina Faso una decina di giorni per poi tornare in Italia ma domani riparto e vado in Marocco". Dove si disputerà la Coppa d'Africa. Annese è già carico.