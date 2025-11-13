Mancini all'Al Sadd: è ufficiale. Dopo l'Arabia Saudita, l'ex ct riparte dal Qatar
Adesso è ufficiale: Roberto Mancini riparte dal Qatar. L'ex commissario tecnico della Nazionale e dell'Arabia Saudita è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Sadd, club che milita nel campionato qatariota. Mancini ha firmato un contratto di due anni e mezzo.
Mancini, dopo non aver ricevuto alcuna chiamata dalla Serie A, ha deciso così di ripartire dal Qatar. L'Al Sadd si trova attualmente al sesto posto in campionato, con quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte collezionate in nove partite. Mancini allenerà, tra gli altri, il campione d'Europa con il Liverpool Roberto Firmino.