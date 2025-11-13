Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mancini all'Al Sadd: è ufficiale. Dopo l'Arabia Saudita, l'ex ct riparte dal Qatar

L'allenatore ha firmato un contratto di due anni e mezzo con la squadra qatariota. Riservata una "exit strategy"
1 min
TagsManciniAl SaddQatar

Adesso è ufficiale: Roberto Mancini riparte dal Qatar. L'ex commissario tecnico della Nazionale e dell'Arabia Saudita è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Sadd, club che milita nel campionato qatariota. Mancini ha firmato un contratto di due anni e mezzo.  

Mancini, contratto di due stagioni e mezzo con l'Al Sadd

Mancini, dopo non aver ricevuto alcuna chiamata dalla Serie A, ha deciso così di ripartire dal Qatar. L'Al Sadd si trova attualmente al sesto posto in campionato, con quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte collezionate in nove partite. Mancini allenerà, tra gli altri, il campione d'Europa con il Liverpool Roberto Firmino. Mancini, dopo l'ultima esperienza in Are non portare i risultati sperati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Quanto guadagnerà Mancini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS