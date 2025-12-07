La confessione di Beckham su Messi: "Ha in testa solo una cosa, mi ha detto..."

Beckham: "Nessuno ama il Barcellona quanto Messi"

Il presidente del'Inter Miami, dopo la vittoria del campionato, ad Apple Tv ha confessato: "Mi piacerebbe che Messi vivesse a Miami dopo il ritiro, ma Leo mi ha detto che pensa solo a vivere vicino al Camp Nou. Non c'è nessun giocatore che ami il Barcellona quanto lui. Si può vedere il logo del Barça sulla sua gamba e persino sulla sua borraccia". Non ha segnato, ma Messi ha avuto un ruolo centrale anche in finale: "Quando dai la palla a Leo [Messi, ndr], lui crea occasioni. La squadra è rimasta unita. Ho passato molte notti insonni. Ma sapete cosa? Ho sempre creduto in Miami e nel portare la squadra qui. Ho trovato i partner ideali e, quando li ho trovati, ho capito che tutto era possibile. Come dice il retro delle nostre maglie, liberi di sognare".