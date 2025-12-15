Messi in India, dopo il caos allo stadio gli incontri per vip: il costo mostruoso per parlare con l'argentino

Prosegue il tour di Lionel Messi in India. L'argentino, dopo il caos che si è verificato nello stadio di Calcutta in seguito alla sua visita, dopo Hyderabad e Mumbai si è recato a Delhi. Nella capitale, secondo quanto riportato da Ndtv, lo staff dell'otto volte Pallone d'Oro avrebbe organizzato incontri privati faccia a faccia a porte chiuse al costo di 93mila euro ciascuno.