Messi in India, dopo il caos allo stadio gli incontri per vip: il costo mostruoso per parlare con l'argentino
Prosegue il tour di Lionel Messi in India. L'argentino, dopo il caos che si è verificato nello stadio di Calcutta in seguito alla sua visita, dopo Hyderabad e Mumbai si è recato a Delhi. Nella capitale, secondo quanto riportato da Ndtv, lo staff dell'otto volte Pallone d'Oro avrebbe organizzato incontri privati faccia a faccia a porte chiuse al costo di 93mila euro ciascuno.
Fino a 93mila euro per incontrare Messi in India
Incontri speciali, privati, riservati per vip e industriali. Questo è quanto organizzato dallo staff di Messi. Una misura di sicurezza ulteriore per il calciatore, in seguito al caos accaduto a Calcutta (città nella quale gli è stata dedicata una statua d 21 metri), con l'invasione di campo dei presenti in seguito alla sua ridotta permanenza davanti al pubblico. Sempre a Delhi Messi incontrerà il Presidente della Corte Suprema, alcuni parlamentari, inoltre prenderà parte a un evento in uno stadio.