Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Messi in India, dopo il caos allo stadio gli incontri per vip: il costo mostruoso per parlare con l'argentino

Misure di sicurezza superiori per l'otto volte Pallone d'Oro, arrivato a Delhi per l'ultima tappa del suo tour
1 min
TagsMessiIndia

Prosegue il tour di Lionel Messi in India. L'argentino, dopo il caos che si è verificato nello stadio di Calcutta in seguito alla sua visita, dopo Hyderabad e Mumbai si è recato a Delhi. Nella capitale, secondo quanto riportato da Ndtv, lo staff dell'otto volte Pallone d'Oro avrebbe organizzato incontri privati faccia a faccia a porte chiuse al costo di 93mila euro ciascuno.

Fino a 93mila euro per incontrare Messi in India

Incontri speciali, privati, riservati per vip e industriali. Questo è quanto organizzato dallo staff di Messi. Una misura di sicurezza ulteriore per il calciatore, in seguito al caos accaduto a Calcutta (città nella quale gli è stata dedicata una statua d 21 metri), con l'invasione di campo dei presenti in seguito alla sua ridotta permanenza davanti al pubblico. Sempre a Delhi Messi incontrerà il Presidente della Corte Suprema, alcuni parlamentari, inoltre prenderà parte a un evento in uno stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Messi in India: il caosUna statua di 21 metri per l'argentino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS