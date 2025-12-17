Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Suarez rinnova con l'Inter Miami: la durata del nuovo contratto© EPA

Suarez rinnova con l'Inter Miami: la durata del nuovo contratto

Dopo la vittoria del campionato statunitense, l'attaccante rimarrà nella squadra di Messi e Beckham
2 min
TagsInter MiamiSuarez

Luis Suarez rimarrà all'Inter Miami. L'annuncio del rinnovo dell'attaccante arriva durante il tour in India che l'uruguaiano sta facendo insieme ai due compagni di squadra e connazionali Messi e De Paul. Dopo la vittoria del campionato statunitense, Suarez ha rinnovato il suo contratto con il club di David Beckham per un'altra stagione, dunque valido fino alla fine della stagione 2026 di MLS.

Suarez rimane all'Inter Miami: la decisione

Una firma importante per l'Inter Miami che vuole tenere il livello della rosa alto, nonostante i ritiri annunciati di Jordi Alba e Sergio Busquets. L'allenatore Mascherano perde delle pedine chiave ma potrà ancora contare sull'uruguaiano, oltre a qualche altro acquisto di livello, come Sergio Reguilon: l'arrivo dell'ex Real e Tottenham è stato ufficializzato pochi giorni fa. Suarez rimane n punto fermo della squadra: arrivato nel 2024, è il secondo miglior marcatore nella storia dell'Inter Miami con 42 gol, dietro solo Lionel Messi con 77. Ha inoltre ha fornito 30 assist in 87 presenze con il club.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

L'Inter Miami vince la MLSLa confessione di Beckham su Messi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS