Suarez rinnova con l'Inter Miami: la durata del nuovo contratto

Luis Suarez rimarrà all'Inter Miami . L'annuncio del rinnovo dell'attaccante arriva durante il tour in India che l'uruguaiano sta facendo insieme ai due compagni di squadra e connazionali Messi e De Paul. Dopo la vittoria del campionato statunitense , Suarez ha rinnovato il suo contratto con il club di David Beckham per un'altra stagione, dunque valido fino alla fine della stagione 2026 di MLS.

Suarez rimane all'Inter Miami: la decisione

Una firma importante per l'Inter Miami che vuole tenere il livello della rosa alto, nonostante i ritiri annunciati di Jordi Alba e Sergio Busquets. L'allenatore Mascherano perde delle pedine chiave ma potrà ancora contare sull'uruguaiano, oltre a qualche altro acquisto di livello, come Sergio Reguilon: l'arrivo dell'ex Real e Tottenham è stato ufficializzato pochi giorni fa. Suarez rimane n punto fermo della squadra: arrivato nel 2024, è il secondo miglior marcatore nella storia dell'Inter Miami con 42 gol, dietro solo Lionel Messi con 77. Ha inoltre ha fornito 30 assist in 87 presenze con il club.