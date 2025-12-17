Suarez rinnova con l'Inter Miami: la durata del nuovo contratto
Luis Suarez rimarrà all'Inter Miami. L'annuncio del rinnovo dell'attaccante arriva durante il tour in India che l'uruguaiano sta facendo insieme ai due compagni di squadra e connazionali Messi e De Paul. Dopo la vittoria del campionato statunitense, Suarez ha rinnovato il suo contratto con il club di David Beckham per un'altra stagione, dunque valido fino alla fine della stagione 2026 di MLS.
Suarez rimane all'Inter Miami: la decisione
Una firma importante per l'Inter Miami che vuole tenere il livello della rosa alto, nonostante i ritiri annunciati di Jordi Alba e Sergio Busquets. L'allenatore Mascherano perde delle pedine chiave ma potrà ancora contare sull'uruguaiano, oltre a qualche altro acquisto di livello, come Sergio Reguilon: l'arrivo dell'ex Real e Tottenham è stato ufficializzato pochi giorni fa. Suarez rimane n punto fermo della squadra: arrivato nel 2024, è il secondo miglior marcatore nella storia dell'Inter Miami con 42 gol, dietro solo Lionel Messi con 77. Ha inoltre ha fornito 30 assist in 87 presenze con il club.