mercoledì 17 dicembre 2025
Carabao Cup, il Manchester City elimina il Brentford: decidono i gol di Cherki e Savinho © Getty Images

Carabao Cup, il Manchester City elimina il Brentford: decidono i gol di Cherki e Savinho 

La formazione di Guardiola si qualifica per le semifinali, passa il turno anche il Newcastle
1 min
LONDRA (Inghilterra) - Il Manchester City si qualifica alle semifinali della Carabao Cup battendo in casa il Brentford. La formazione di Guardiola si impone realizzando un gol per tempo. I padroni di casa sbloccano il risultato poco dopo la mezz'ora con Cherki, la rete del raddoppio arriva a metà ripresa con la rete di Silvinho.  

Manchester City-Brentford 2-0, cronaca, tabellino e statistiche

Il Newcastle trova la qualificazione all’ultimo assalto

I padroni di casa sbloccano il risultato dopo appena dieci minuti grazie alla rete dell’attaccante congolese Wissa, ma la reazione degli ospiti è immediata e il Fulham pareggia sei minuti dopo grazie a Lukic. Nei minuti di recupero il Newcastle trova il gol qualificazione grazie a Miley che capitalizza al meglio un corner calciato da Tonali e infila la porta avversaria con un colpo di testa. 

Newcastle-Fulham 2-1, cronaca, tabellino e statistiche

