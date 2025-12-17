Carabao Cup, il Manchester City elimina il Brentford: decidono i gol di Cherki e Savinho
LONDRA (Inghilterra) - Il Manchester City si qualifica alle semifinali della Carabao Cup battendo in casa il Brentford. La formazione di Guardiola si impone realizzando un gol per tempo. I padroni di casa sbloccano il risultato poco dopo la mezz'ora con Cherki, la rete del raddoppio arriva a metà ripresa con la rete di Silvinho.
Il Newcastle trova la qualificazione all’ultimo assalto
I padroni di casa sbloccano il risultato dopo appena dieci minuti grazie alla rete dell’attaccante congolese Wissa, ma la reazione degli ospiti è immediata e il Fulham pareggia sei minuti dopo grazie a Lukic. Nei minuti di recupero il Newcastle trova il gol qualificazione grazie a Miley che capitalizza al meglio un corner calciato da Tonali e infila la porta avversaria con un colpo di testa.
