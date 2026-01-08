Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in tv e streaming? Dazn o YouTube, orario
Dopo la manita del Barcellona sull'Athletic Bilbao, la Supercoppa di Spagna presenta la seconda semifinale. Andrà in scena il derby di Madrid, tra il Real di Xabi Alonso e l'Atletico Madrid di Simeone e... Jack Raspadori, obiettivo di mercato in Italia, cercato su tutte da Roma e Napoli.
Real Madrid-Atletico Madrid, l'orario
Real Madrid-Atletico Madrid andrà in scena oggi, giovedì 8 gennaio, alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda.
Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv
Real Madrid-Atletico Madrid non sarà visibile su nessun canale tv, ma con a disposizione una smart tv, sarà possibile vederla sull'app di Youtube gratuitamente sul canale di Cronache di Spogliatoio.
Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Youtube (canale di Cronache di Spogliatoio). L'omonima applicazione mobili è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni
REAL MADRID (4-3-3): T. Courtois; Valverde, Ruediger, Asencio, Carreras; Camavinga, Bellingham, Tchouameni; Vinicius Junior, G. Garcia, Rodrygo. All.Xabi Alonso.
ATLETICO MADRID (4-4-2): J. Oblak; Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Gallagher; J. Alvarez, Soerloth. All.Simeone.
