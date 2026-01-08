Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in tv e streaming? Dazn o YouTube, orario  

Tutto quello che c'è da sapere sul match della Supercoppa di Spagna: le probabili formazioni di Xabi Alonso e Simeone
TagsRealAtleticoSupercoppa

Dopo la manita del Barcellona sull'Athletic Bilbao, la Supercoppa di Spagna presenta la seconda semifinale. Andrà in scena il derby di Madrid, tra il Real di Xabi Alonso e l'Atletico Madrid di Simeone e... Jack Raspadori, obiettivo di mercato in Italia, cercato su tutte da Roma e Napoli.

Real Madrid-Atletico Madrid, l'orario

Real Madrid-Atletico Madrid andrà in scena oggi, giovedì 8 gennaio, alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda.

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv

Real Madrid-Atletico Madrid non sarà visibile su nessun canale tv, ma con a disposizione una smart tv, sarà possibile vederla sull'app di Youtube gratuitamente sul canale di Cronache di Spogliatoio.

Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Youtube (canale di Cronache di Spogliatoio). L'omonima applicazione mobili è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): T. Courtois; Valverde, Ruediger,  Asencio, Carreras; Camavinga, Bellingham, Tchouameni; Vinicius Junior, G. Garcia, Rodrygo. All.Xabi Alonso.

ATLETICO MADRID (4-4-2): J. Oblak; Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Gallagher; J. Alvarez, Soerloth. All.Simeone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Dopo la manita del Barcellona sull'Athletic Bilbao, la Supercoppa di Spagna presenta la seconda semifinale. Andrà in scena il derby di Madrid, tra il Real di Xabi Alonso e l'Atletico Madrid di Simeone e... Jack Raspadori, obiettivo di mercato in Italia, cercato su tutte da Roma e Napoli.

Real Madrid-Atletico Madrid, l'orario

Real Madrid-Atletico Madrid andrà in scena oggi, giovedì 8 gennaio, alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda.

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv

Real Madrid-Atletico Madrid non sarà visibile su nessun canale tv, ma con a disposizione una smart tv, sarà possibile vederla sull'app di Youtube gratuitamente sul canale di Cronache di Spogliatoio.

Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Youtube (canale di Cronache di Spogliatoio). L'omonima applicazione mobili è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

La scelta di Simeone su RaspadoriIl Barcellona travolge l'Athletic
1
Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in tv e streaming? Dazn o YouTube, orario  
2
Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS