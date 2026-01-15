Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, beffa Augsburg: l'Union Berlino pareggia allo scadere© APS

Bundesliga, beffa Augsburg: l'Union Berlino pareggia allo scadere

Alla WWK Arena, una rete di Claude-Maurice illude la squadra di Baum, Ljubicic in pieno recupero regala l'1-1 agli ospiti
1 min
TagsBundesligaAugsburgUnion Berlino

Finisce in parità il match della WWK Arena tra Augsburg e Union Berlino, valido per la 17ª giornata di Bundesliga. Un pari che mortifica i campioni di casa, a un passo da un successo che li avrebbe tirati fuori dalla zona caldissima della classifica e che prolunga la serie positiva degli ospiti, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite.

Bundesliga, la classifica

Claude-Maurice illude, Ljubicic firma la beffa

Dopo la scoppola nel primo match del nuovo anno con il Borussia M'Gladbach, l'Augsburg di Baum ha reagito giocando una partita gagliarda, premiata dal gol firmato da Claude-Maurice allo scadere del maxi-recupero del primo tempo. Tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, sfumati al 92', quando Ljubicic ha trovato il gol del pari per l'Union Berlino di Baumgart, che restano imbattuti nel 2026.

Augsburg-Union Berlino 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Augsburg-Stoccarda, la partita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS