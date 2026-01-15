Bundesliga, beffa Augsburg: l'Union Berlino pareggia allo scadere
Finisce in parità il match della WWK Arena tra Augsburg e Union Berlino, valido per la 17ª giornata di Bundesliga. Un pari che mortifica i campioni di casa, a un passo da un successo che li avrebbe tirati fuori dalla zona caldissima della classifica e che prolunga la serie positiva degli ospiti, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite.
Claude-Maurice illude, Ljubicic firma la beffa
Dopo la scoppola nel primo match del nuovo anno con il Borussia M'Gladbach, l'Augsburg di Baum ha reagito giocando una partita gagliarda, premiata dal gol firmato da Claude-Maurice allo scadere del maxi-recupero del primo tempo. Tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, sfumati al 92', quando Ljubicic ha trovato il gol del pari per l'Union Berlino di Baumgart, che restano imbattuti nel 2026.
