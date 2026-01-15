Bundesliga, beffa Augsburg: l'Union Berlino pareggia allo scadere

Finisce in parità il match della WWK Arena tra Augsburg e Union Berlino, valido per la 17ª giornata di Bundesliga. Un pari che mortifica i campioni di casa, a un passo da un successo che li avrebbe tirati fuori dalla zona caldissima della classifica e che prolunga la serie positiva degli ospiti, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite.