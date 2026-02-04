Carabao Cup, la finale sarà Manchester City-Arsenal
La finale di Carabao Cup vedrà confrontarsi le due squadre che si stanno sfidando anche in Premier League: sarà infatti il Manchester City di Guardiola a contendere la Efl Cup all'Arsenal di Arteta, che ieri si era già qualificato grazie al successo di misura ed in extremis sul Chelsea.
Manchester City-Newcastle 3-1; cronaca, tabellino e statistiche
Tutto facile per il City, che vince nel primo tempo
Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata, tutto liscio anche all'Etihad per il City, che non lascia neanche la speranza iniziale al Newcaste, annichilito nei primi 45 minuti dalla squadra di Guardiola. Sblocca dopo soli 7' Marmoush, che poi raddoppia un attimo prima della mezz'ora, seguito a ruota da Reijnders, che al 32' ha già calato il tris. Nella ripresa il gol della bandiera ospite con Elanga, che rende meno pesante il bottino finale.