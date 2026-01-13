Carabao Cup, il Manchester City supera 2-0 il Newcastle e ipoteca la finale

Al St. James' Park si è giocato il primo atto della semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, la cui vincitrice sfiderà a Wembley una tra Arsenal e Chelsea, protagoniste dall'altro lato del tabellone. È finita con la vittoria per 2-0 della squadra di Guardiola, che grazie alle reti di Semenyo e Cherki mette una seria ipoteca sulla qualificazione.