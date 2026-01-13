Carabao Cup, il Manchester City supera 2-0 il Newcastle e ipoteca la finale
Al St. James' Park si è giocato il primo atto della semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, la cui vincitrice sfiderà a Wembley una tra Arsenal e Chelsea, protagoniste dall'altro lato del tabellone. È finita con la vittoria per 2-0 della squadra di Guardiola, che grazie alle reti di Semenyo e Cherki mette una seria ipoteca sulla qualificazione.
Newcastle-Manchester City 0-2: cronaca, tabellino e statistiche
Primo tempo senza emozioni, nella ripresa scatto City
Ampio turnover inizialmente sia per Howe che per Guardiola, la ripercussione sul campo è evidente, con due squadre improvvisate e che pagano la mancanza di amalgama, offrendo uno spettacolo non esaltante, eufemismo per descrivere un primo tempo ai limiti dell'inguardabile, non fosse per il ritmo britannico, che lascia comunque sempre la parvenza che qualcosa possa accadere. In realtà però non accade nulla e si torna negli spogliatoi sullo 0-0.
Nella ripresa il match si accende, con Semenyo che al 53' rompe l'equilibrio sul sapiente assist di Bernardo Silva. Il Newcastle reagisce con Guimaraes, che trova la risposta di Trafford. Dieci minuti più tardi, è ancora Semenyo a mettere in rete, stavolta sull'assist di Reijnders, ma l'arbitro annulla su segnalazione del Var per fuorigioco. È allora Tonali a sfiorare il pari, con una conclusione che fa la barba al palo.
Poi è solo battaglia, che infuria nei 9 minuti (!) di recupero, ma che alla fine produce solo il raddoppio del City allo scadere con il talentino Cherki. Primo round al Manchester City, che mette un piede e mezzo in finale.