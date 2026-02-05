Coppa di Francia, Strasburgo ai quarti di finale: eliminato anche il Monaco 

Strasburgo avanti, Monaco eliminato. Cade un altro club importante in Coppa di Francia, dopo il Psg e il Lille. La squadra di O'Neil, infatti, si impone con il punteggio di 3-1 in casa: nel primo tempo (minuto 7) sblocca la sfida Godo, mentre nella ripresa risulta decisiva la doppietta del paraguaiano Enciso (notevole la prima rete dato che smarca nello stretto il portiere in uscita), ex Brighton, intervallata dal gol di Biereth che ha riacceso le speranze dei monegaschi solamente per tre giri d'orologio. Per la cronaca Pogba non ha giocato, non era neanche in panchina.