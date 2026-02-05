Corriere dello Sport.it
Coppa di Francia, Strasburgo ai quarti di finale: eliminato anche il Monaco 

Dopo Psg e Lille cade un'altra nobile del calcio transalpino: nel 3-1 brilla la doppietta di Enciso
2 min
TagsCoppa di Franciamonaco

Strasburgo avanti, Monaco eliminato. Cade un altro club importante in Coppa di Francia, dopo il Psg e il Lille. La squadra di O'Neil, infatti, si impone con il punteggio di 3-1 in casa: nel primo tempo (minuto 7) sblocca la sfida Godo, mentre nella ripresa risulta decisiva la doppietta del paraguaiano Enciso (notevole la prima rete dato che smarca nello stretto il portiere in uscita), ex Brighton, intervallata dal gol di Biereth che ha riacceso le speranze dei monegaschi solamente per tre giri d'orologio. Per la cronaca Pogba non ha giocato, non era neanche in panchina.    

Coppa di Francia, il quadro dei quarti 

Lo Strasburgo è l'ultima squadra a strappare il pass per i quarti di finale di Coppa di Francia. Nel prossimo turno affronterà il Reims: in palio c'è un posto in semifinale. Le altre sfide in programma sono Marsiglia-Tolosa, Lione-Lens e Lorient-Nizza.

 

  

 

 

