Crans-Montana, Tahirys Dos Santos è uscito dalla terapia intensiva: il drammatico racconto dell'incendio di Capodanno

Tahirys Dos Santos è uno dei sopravvissuti della strage di Crans-Montana . A due mesi dalla tragedia che ha fatto registrare 41 morti e 115 feriti, il giovane talento del Metz è uscito dal reparto di terapia intensiva e ha potuto riabbracciare la sua fidanzata Coline, per la quale il 19enne si è rigettato tra le fiamme. Il racconto shock di quella notte ha scosso tanti tifosi ed appassionati di calcio, moltiplicando i messaggi di solidarietà sui social nei confronti del ragazzo classe 2006.

Crans-Montana, il racconto di Dos Santos:

Nel corso di un'intervista concessa a Parismatch, Tahirys Dos Santos ha ripercorso i tragici attimi che hanno preceduto l'incendio all'interno del locale "Le Constellation": "Ho ancora ustioni sulle braccia, sulle mani, sul viso e sulla schiena. Siamo arrivati ​​verso mezzanotte e mezza o l'una di notte. Siamo scesi dalla sala perché Coline aveva bisogno di andare in bagno e io sono andato con lei. Sono uscito prima di lei, stavo andando al primo piano, ed è stato allora che ho visto tutto, l'incendio. È successo così in fretta che non ci ho pensato due volte e sono ritornato dritto da Coline, l'ho presa e ci siamo gettati giù per le scale. Dopodiché, è stato il vuoto più assoluto".