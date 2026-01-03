Tragedia Crans Montana, da Como-Udinese ad Atalanta-Roma: un minuto di silenzio in tutti gli stadi

Un minuto di raccoglimento in tutto lo sport italiano, nel fine settimana, per la tragedia di Crans-Montana nella notte di Capodanno. La strage in Svizzera ha sconvolto il mondo e non ha lasciato indifferente quello sportivo, a maggior ragione perché tra i morti e i feriti ci sono tanti ragazzi che praticano o, purtroppo, praticavano diverse discipline.