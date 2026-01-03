Tragedia Crans Montana, da Como-Udinese ad Atalanta-Roma: un minuto di silenzio in tutti gli stadi
Un minuto di raccoglimento in tutto lo sport italiano, nel fine settimana, per la tragedia di Crans-Montana nella notte di Capodanno. La strage in Svizzera ha sconvolto il mondo e non ha lasciato indifferente quello sportivo, a maggior ragione perché tra i morti e i feriti ci sono tanti ragazzi che praticano o, purtroppo, praticavano diverse discipline.
L'invito del presidente del Coni Buonfiglio a tutte le Federazioni Sportive Nazionali
Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
Tragedia Crans-Montana, osservato un minuto di silenzio prima di Cagliari-Milan
L'invito è stato raccolto da tutte le federazioni, a partire dalla Figc. Un minuto di silenzio è stato osservato prima del fischio d'inizio di Cagliari-Milan disputata ieri, venerdì 2 gennaio, e di Como-Udinese di oggi, sabato 3 gennaio. Un minuto di silenzio anche prima di Atalanta-Roma.