La Serie A apre il suo 2026 con l' anticipo tra Cagliari e Milan . All'Unipol Domus le squadre di Pisacane e Allegri inaugureranno la 18ª giornata di campionato con un match che potrebbe rivelarsi importante per entrare con il piede giusto nel nuovo anno: i sardi padroni di casa sono reduci dall'esaltante successo in casa del Torino e cercano un risultato di prestigio che possa corroborare le aspirazioni di salvezza, i rossoneri, dopo la debacle in Supercoppa, hanno ritrovato certezze nel successo sul Verona e con un successo si godrebbero qualche ora da soli in vetta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport - Stadio .

Ha accusato il colpo il Cagliari, che subito il gol non è ancora riuscito ad organizzare una reazione vera e propria. Milan che ha serrato i ranghi e che bada a non lasciare spazi, pronto a partire di rimessa.

Probabilmente l'umidità, ma il terreno di gioco è diventato scivolosissimo. A farne le spese è Esposito, costretto a lasciare il campo dopo una 'pattinata' sul fondo viscido. Dentro Gaetano.

L'azione più pericolosa del primo tempo arriva nel finale: bello scambio tra Prati e Mazzitelli, che sul pallone di ritorno controlla e calcia prontamente, trovando però l'esterno della rete della porta difesa da Maignan.

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Cagliari e Milan: prima frazione senza squilli, con i sardi a fare la partita e i rossoneri a subire quasi costantemente, senza comunque concedere occasioni da gol. Spettacolo deludente nonostante il ritmo discreto.

Squadre nuovamente in campo all'Unipol Domus Arena: Cagliari e Milan ripartono dallo 0-0 maturato nei primi 45 minuti. Nessun cambio da parte di Pisacane e Allegri.

È effettivamente uscito fuori il Milan, che ha preso nettamente il possesso del pallone e che per la prima volta nel match mette pressione ad un Cagliari che sembra aver esaurito la spinta emotiva iniziale.

Pubblico che infonde coraggio al Cagliari e la squadra di Pisacane torna a farsi vedere in avanti: Maignan fa buona guardia sul tentativo aereo di Adopo, poi i sardi collezionano un altro paio di corner e il Milan torna a subire.

20:32

Giulini non si tira indietro: "Non molliamo nulla. Nicolussi Caviglia? Lo seguiamo"

Il presidente Giulini parla del momento del suo Cagliari e del mercato: "La vittoria di Torino ci ha dato un bel gusto, sappiamo che sarà complicatissima fino all'ultima partita, speriamo la terzultima, visto che abbiamo una squadra giovane ed in crescita. Affronteremo una squadra che non molla nulla e di grande esperienza. ma vogliamo fare bene, anche per i nostri tifosi. Nicolussi Caviglia, ci piace e lo stiamo trattando".

20:25

Tare sull'attacco: "Nkunku mai in discussione, Fullkrug ci ha sorpreso"

Il ds del Milan, Igli Tare, analizza la situazione di mercato dell'attacco rossonero: "Nkunku mai in discussione, sta completando il suo inserimento e si è già adattato bene. Fullkrug porta tanta esperienza e tanta fisicità dentro l'area. Ci ha sorpreso tutti durante la settimana, sia per l'entusiasmo che per la presenza fisica. Ha 30-40 minuti nelle gambe, ma già oggi potremmo vederlo in campo".

20:17

Mazzitelli avvisa il Milan: "Cerchiamo punti, non ci interessa l'avversario"

Mazzitelli presenta così la sfida con i rossoneri: "Per noi i punti sono tutti preziosi, contro le grandi o contro le piccole. Personalmente sono contento della fiducia che mi sta dando il mister e spero di poter dare il mio contributo alla salvezza del Cagliari".

20:14

Fofana certo: "Fullkrug ci darà una mano"

A pochi minuti dal calcio d'inizio, Fofana parla di come il Milan ha preparato il match con il Cagliari e dell'ultimo arrivato in casa rossonera: "Non abbiamo pensato a niente di speciale rispetto alle altre partite, solo a continuare a migliorare le cose che non sono andate bene. Fullkrug? Sembra un bravo ragazzo e un giocatore determinato a fare bene, dovremo essere bravi noi a metterlo nelle migliori condizioni possibili".

20:06

Milan, striscia positiva con il Cagliari

Sono ben 14 partite che il Milan esce imbattuto dalle sfide di campionato con il Cagliari: per quanto riguarda i rossoneri si tratta della serie più fortunata dopo il Lecce, contro il quale non perdono da 15 gare.

19:54

Nel Milan c'è Fullkrug in panchina

Subito convocato grazie ad una deroga e con buone probabilità di debuttare nella nostra Serie A, in panchina nel Milan c'è Fullkrug, che indosserà la pesantissima maglia numero 9 dei rossoneri.