- 50'Rafael Leão (ass. : A. Rabiot)
Cagliari-Milan diretta Serie A: segui il match tra Pisacane e Allegri oggi LIVE
La Serie A apre il suo 2026 con l'anticipo tra Cagliari e Milan. All'Unipol Domus le squadre di Pisacane e Allegri inaugureranno la 18ª giornata di campionato con un match che potrebbe rivelarsi importante per entrare con il piede giusto nel nuovo anno: i sardi padroni di casa sono reduci dall'esaltante successo in casa del Torino e cercano un risultato di prestigio che possa corroborare le aspirazioni di salvezza, i rossoneri, dopo la debacle in Supercoppa, hanno ritrovato certezze nel successo sul Verona e con un successo si godrebbero qualche ora da soli in vetta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport - Stadio.
22:12
65' - Campo scivoloso: problemi per Esposito
Probabilmente l'umidità, ma il terreno di gioco è diventato scivolosissimo. A farne le spese è Esposito, costretto a lasciare il campo dopo una 'pattinata' sul fondo viscido. Dentro Gaetano.
22:07
61' - Cambia Pisacane: doppio cambio per il Cagliari
Pisacane prova a scuotere i suoi con un doppio cambio: dentro Idrissi per Obert e Borrelli per Prati. Cagliari a trazione anteriore adesso.
22:06
59' - Caprile salva su Bartesaghi
Milan ora padrone del campo e che si avvicina al raddoppio con il calcio da fermo di Bartesaghi, che costringe alla respinta non semplice Caprile.
22:02
55' - Timida la reazione del Cagliari
Ha accusato il colpo il Cagliari, che subito il gol non è ancora riuscito ad organizzare una reazione vera e propria. Milan che ha serrato i ranghi e che bada a non lasciare spazi, pronto a partire di rimessa.
21:56
+++ 50' - Cagliari-Milan 0-1: la sblocca Leao! +++
Si sblocca il risultato! È Leao a portare in vantaggio il Milan con un potente sinistro dall'interno dell'area, dopo un'azione manovrata dei rossoneri!
21:58
49' - Ci prova Loftus-Cheek
Milan ancora pericoloso: stavolta lo sviluppo è in orizzontale, con Modric che allarga per Saelemaekers, cross che trova l'incornata in elevazione di Loftus-Cheek, pallone alto.
21:54
47' - Traversa di Leao, ma gioco fermo
Inizio aggressivo del Milan, che guadagna subito un corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, destro a giro di Leao che centra la traversa, ma il pallone era in precedenza uscito, come segnalato dal guardalinee.
21:51
46' - Si riparte all'Unipol Domus
Squadre nuovamente in campo all'Unipol Domus Arena: Cagliari e Milan ripartono dallo 0-0 maturato nei primi 45 minuti. Nessun cambio da parte di Pisacane e Allegri.
21:35
+++ 45'+1' - Si chiude il primo tempo: Cagliari-Milan 0-0 +++
Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Cagliari e Milan: prima frazione senza squilli, con i sardi a fare la partita e i rossoneri a subire quasi costantemente, senza comunque concedere occasioni da gol. Spettacolo deludente nonostante il ritmo discreto.
21:33
45' - Segnalato il recupero
Prolungato possesso palla del Milan, intanto segnalato il recupero del primo tempo: si giocherà ancora per un minuto.
21:30
41' - Prima occasione del match
L'azione più pericolosa del primo tempo arriva nel finale: bello scambio tra Prati e Mazzitelli, che sul pallone di ritorno controlla e calcia prontamente, trovando però l'esterno della rete della porta difesa da Maignan.
21:26
38' - Allegri si arrabbia per la gestione del pallone
Un Allegri molto partecipativo perde le staffe sull'ennesimo passaggio sbagliato in fase offensiva: il tecnico critica le scelte dei suoi, che però non trovano in Leao centravanti né un aiuto, né uno sfogo offensivo.
21:23
33' - Torna a farsi vedere il Cagliari: applaude l'Unipol Domus
Pubblico che infonde coraggio al Cagliari e la squadra di Pisacane torna a farsi vedere in avanti: Maignan fa buona guardia sul tentativo aereo di Adopo, poi i sardi collezionano un altro paio di corner e il Milan torna a subire.
21:17
30' - Milan in pressione: ora soffre il Cagliari
È effettivamente uscito fuori il Milan, che ha preso nettamente il possesso del pallone e che per la prima volta nel match mette pressione ad un Cagliari che sembra aver esaurito la spinta emotiva iniziale.
21:10
23' - Metà del primo tempo: Cagliari determinato, Milan deludente
Metà del primo tempo a Cagliari, con i padroni di casa che restano aggressivi e determinati. Soffre un deludente Milan, che però qualcosa, grazie all'intervento di Allegri da bordo campo, sembra aver corretto.
21:07
17' - Qualche protesta del Milan per un mani di Zappa
Rara incursione del Milan in questo avvio, la conclusione strozzata di Loftus-Cheek trova il braccio di Zappa, mani chiaramente involontario e proteste rossonere che durano il giusto.
21:05
15' - Tanto Cagliari, poco Milan dopo il primo quarto d'ora
Se ne è andato il primo quarto d'ora di gioco: Cagliari che continua a fare la partita, Milan che fatica addirittura a passare la metà campo. Ancora nessuna vera occasione da gol perà all'Unipol Domus Arena.
20:59
10' - Cagliari in pressione: sofferenza Milan
Continua l'avvio aggressivo del Cagliari, che manovra bene e mette in difficoltà il Milan, costretto sulla difensiva. Sardi che collezionano corner. Allegri ironizza in panchina. LEGGI QUI
20:50
5' - Si parte a buon ritmo
Avvio di gara ritmato, con le due squadre che non si risparmiano. Aggressione del Cagliari, alla conclusione per primo con Prati, fuori misura. Per il Milan tentativo di Leao dopo la buona conduzione di Loftus-Cheek.
20:45
1' - Si parte all'Unipol Domus!
Calcio d'inizio alla Unipol Domus: si apre la 18ª giornata di Serie A!
20:32
Giulini non si tira indietro: "Non molliamo nulla. Nicolussi Caviglia? Lo seguiamo"
Il presidente Giulini parla del momento del suo Cagliari e del mercato: "La vittoria di Torino ci ha dato un bel gusto, sappiamo che sarà complicatissima fino all'ultima partita, speriamo la terzultima, visto che abbiamo una squadra giovane ed in crescita. Affronteremo una squadra che non molla nulla e di grande esperienza. ma vogliamo fare bene, anche per i nostri tifosi. Nicolussi Caviglia, ci piace e lo stiamo trattando".
20:25
Tare sull'attacco: "Nkunku mai in discussione, Fullkrug ci ha sorpreso"
Il ds del Milan, Igli Tare, analizza la situazione di mercato dell'attacco rossonero: "Nkunku mai in discussione, sta completando il suo inserimento e si è già adattato bene. Fullkrug porta tanta esperienza e tanta fisicità dentro l'area. Ci ha sorpreso tutti durante la settimana, sia per l'entusiasmo che per la presenza fisica. Ha 30-40 minuti nelle gambe, ma già oggi potremmo vederlo in campo".
20:17
Mazzitelli avvisa il Milan: "Cerchiamo punti, non ci interessa l'avversario"
Mazzitelli presenta così la sfida con i rossoneri: "Per noi i punti sono tutti preziosi, contro le grandi o contro le piccole. Personalmente sono contento della fiducia che mi sta dando il mister e spero di poter dare il mio contributo alla salvezza del Cagliari".
20:14
Fofana certo: "Fullkrug ci darà una mano"
A pochi minuti dal calcio d'inizio, Fofana parla di come il Milan ha preparato il match con il Cagliari e dell'ultimo arrivato in casa rossonera: "Non abbiamo pensato a niente di speciale rispetto alle altre partite, solo a continuare a migliorare le cose che non sono andate bene. Fullkrug? Sembra un bravo ragazzo e un giocatore determinato a fare bene, dovremo essere bravi noi a metterlo nelle migliori condizioni possibili".
20:06
Milan, striscia positiva con il Cagliari
Sono ben 14 partite che il Milan esce imbattuto dalle sfide di campionato con il Cagliari: per quanto riguarda i rossoneri si tratta della serie più fortunata dopo il Lecce, contro il quale non perdono da 15 gare.
19:54
Nel Milan c'è Fullkrug in panchina
Subito convocato grazie ad una deroga e con buone probabilità di debuttare nella nostra Serie A, in panchina nel Milan c'è Fullkrug, che indosserà la pesantissima maglia numero 9 dei rossoneri.
19:42
La formazione di Pisacane
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. All.: Pisacane
19:37
L'undici ufficiale di Allegri
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All.: Allegri
19:30
Cagliari-Milan apre il 2026
Tutto pronto per la prima partita del nuovo anno: all'Unipol Domus, Cagliari e Milan apriranno la 18ª giornata di Serie A: la squadra di Pisacane a caccia di conferme dopo il successo in casa del Torino, quella di Allegri si vuole regalare almeno una notte da capolista.
Unipol Domus - Cagliari