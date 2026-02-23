Alaves-Girona, pareggio show: Boye firma una doppietta all'ultimo respiro
Quattro gol nel monday night della Liga. Alaves e Girona danno vita a una bella partita in Spagna, tra sorpassi e agganci non scontati, chiudendo la contesa con un punto a testa. Boye apre le marcature per i padroni di casa in avvio, ma gli ospiti ribaltano la situazione a cavallo dei due tempo con gli ucraini Vanat e Tsygankov. L'attaccante ex Torino però non ci sta. E a una minuto dalla fine firma il definitivo 2-2.
Liga, come cambia la classifica
Alla luce di questo pareggio, il Girona sale all'undicesimo posto solitario con 30 punti (sfuma l'aggancio alla Real Sociedad), mentre l'Alaves si lascia alle spalle Rayo Vallecano e Valencia portandosi al quattordicesimo posto con 27 punti, con tre lunghezze di vantaggio sulla zona rossa, dove al momento ci sono Maiorca, Levante e Oviedo.