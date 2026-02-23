Corriere dello Sport.it
Alaves-Girona, pareggio show: Boye firma una doppietta all'ultimo respiro    © Getty Images

Alaves-Girona, pareggio show: Boye firma una doppietta all'ultimo respiro    

L'ex attaccante del Torino realizza il primo e l'ultimo gol della partita del monday night della Liga
2 min
Liga
Alaves
girona

Quattro gol nel monday night della Liga. Alaves e Girona danno vita a una bella partita in Spagna, tra sorpassi e agganci non scontati, chiudendo la contesa con un punto a testa. Boye apre le marcature per i padroni di casa in avvio, ma gli ospiti ribaltano la situazione a cavallo dei due tempo con gli ucraini Vanat e Tsygankov. L'attaccante ex Torino però non ci sta. E a una minuto dalla fine firma il definitivo 2-2.     

Alaves-Girona 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Liga, come cambia la classifica

Alla luce di questo pareggio, il Girona sale all'undicesimo posto solitario con 30 punti (sfuma l'aggancio alla Real Sociedad), mentre l'Alaves si lascia alle spalle Rayo Vallecano e Valencia portandosi al quattordicesimo posto con 27 punti, con tre lunghezze di vantaggio sulla zona rossa, dove al momento ci sono Maiorca, Levante e Oviedo. 

 

 

 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA

