Alaves-Girona, pareggio show: Boye firma una doppietta all'ultimo respiro    

Quattro gol nel monday night della Liga. Alaves e Girona danno vita a una bella partita in Spagna, tra sorpassi e agganci non scontati, chiudendo la contesa con un punto a testa. Boye apre le marcature per i padroni di casa in avvio, ma gli ospiti ribaltano la situazione a cavallo dei due tempo con gli ucraini Vanat e Tsygankov. L'attaccante ex Torino però non ci sta. E a una minuto dalla fine firma il definitivo 2-2.